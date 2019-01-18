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Медведева отказала поклоннику в поцелуе

Фигуристка Евгения Медведева Igor Russak/Global Look Press

Фигуристка Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка Евгения Медведева уклонилась от поцелуя, которым её хотел наградить один из поклонников. Инцидент произошёл на автограф-сессии перед матчем баскетбольного ЦСКА против немецкой «Баварии».

Случай в Дворце спорта «Мегаспорт» попал в объективы камер. На кадрах отчётливо видно, как парень к «армейском» шарфе и с плакатом в руках попытался поцеловать Медведеву, но не нашёл понимания. Горе-поклоннику пришлось довольствоваться селфи со знаменитостью.

Ранее News.ru сообщал, что Евгений Плющенко угодил в больницу. Олимпийского чемпиона мучают боли в шее.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
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