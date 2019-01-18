Медведева отказала поклоннику в поцелуе

Фигуристка Евгения Медведева уклонилась от поцелуя, которым её хотел наградить один из поклонников. Инцидент произошёл на автограф-сессии перед матчем баскетбольного ЦСКА против немецкой «Баварии».
Случай в Дворце спорта «Мегаспорт» попал в объективы камер. На кадрах отчётливо видно, как парень к «армейском» шарфе и с плакатом в руках попытался поцеловать Медведеву, но не нашёл понимания. Горе-поклоннику пришлось довольствоваться селфи со знаменитостью.
17 января 2019 г.
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