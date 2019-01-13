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Плющенко госпитализировали из-за болей в шее

Евгений Плющенко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко

спорт [ версия для печати ]

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко госпитализировали из-за болей в шейном отделе позвоночника. Проблемы начались после череды концертов.

По словам его супруги Яны Рудковской, Плющенко откатал 30 шоу в Москве и в Санкт-Петербурге, где выполнял сложнейшие прыжки.

«Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту — Дмитрию Николаевичу Дзукаеву», — приводит её слова «Комсомольская правда».

По данным издания, спортсмена прооперировали: ему удалили сдавливающую нерв грыжу.

Ранее News.ru писал о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал 19-летнюю российскую фигуристку Евгению Медведеву после её неудачного выступления на этапе Гран-при во Франции. Он подчеркнул, что обладательнице двух серебряных медалей Игр-2018 не стоит переживать из-за этой неудачи.

При этом фигурист отметил, что «спортсмены не роботы» и каждый имеет право на ошибку.


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