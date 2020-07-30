Матыцин подвёл итоги заседания World Athletics по российским легкоатлетам

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Министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги прошедшего заседания World Athletics, в котором было объявлено решение относительно российских легкоатлетов. Так, если до 15 августа 2020 года российская сторона не оплатит €6,4 млн, страна будет отстранена от соревнований. Министерство спорта дало обещание решить эту проблему.

Мне трудно оценивать итоги заседания совета, считаю, что на сегодняшний день всё прошло конструктивно. Мы видим желание взаимодействовать с российской стороной. Нам предстоит сложная совместная работа по созданию условий для возобновления членства в международной Федерации лёгкой атлетики, но считаю, что сегодня мы достигли договорённости, которая позволяет перейти на конструктивный этап, — сообщил Матыцин журналистам.

По словам министра, ситуацию можно будет решить при условии разработки конкретного плана действий по выходу из кризиса, включая диалог с World Athletics. Также предстоит определить программу развития лёгкой атлетики в России и антидопингового образования.

Сегодня мы получили сигнал для продолжения совместной работы. Минспорта готово оказывать поддержку. Нужно в ближайшее время провести конференцию Всероссийской Федерации Лёгкой Атлетики и серьёзно задуматься над системой управления профессионализмом людей, которые работают в Федерации, взаимодействия с тренерским штабом. Во главе угла должны стоять интересы спортсменов — это было основным мотивом при принятии решения. Мы гарантируем обеспечить выступления всех российских спортсменов. Мы отметили, что лимит на участие по истечении этого года прекращён. В следующем году все спортсмены, которые будут соответствовать критериям, должны выступать в международных соревнованиях. Надеюсь, нас услышали, и так дорожная карта будет реализована. Мы придём к решению о восстановлении Федерации, — заключил Матыцин.

По мнению главы Минспорта, приостановка участия российских спортсменов в международных соревнованиях продлится до 1 сентября.

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую должна выплатить организация, более чем вдвое превышает названную World Athletics. По его словам, российская сторона должна выплатить $11,6 млн.