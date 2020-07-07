Президент ВФЛА озвучил реальную сумму штрафа для World Athletics

https://static.news.ru/photo/9db04d04-c0fe-11ea-a5d2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Юрченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую организация должна была выплатить Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (World Athletics) больше озвученных ранее $5 млн.

Лёгкая атлетика во всем мире находится в очень сложной ситуации и в силу того, что не проходят соревнования, и в силу допинговых скандалов, которые колоссально влияют на финансовую составляющую. Сумма-то за дело Лысенко на самом деле не 5 миллионов долларов, а 11,6 миллионов долларов — это та сумма, которую по состоянию на 1 июля нам надо было перевести, — сказал Юрченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Юрченко отметил, что первое, что он сделал после избрания президентом — извинился за дело Лысенко.

Нам шьют коллективную ответственность. В прошлом году, летом, нам назначили штраф размером 3 миллиона 600 тысяч — штраф был заплачен, но в тот момент появилось дело Лысенко, которое взбудоражило общественность. Появились новые штрафы. За последний год в сборной РФ нет ни одного факта употребления допинга. На мой взгляд, Россия уже понесла колоссальное наказание. Мы сейчас находимся в той ситуации, что нас наказывают за всё, — добавил Юрченко.

Министр спорта России Олег Матыцин поставил под сомнения объективность штрафов.

Нейтральные спортсмены и так уже наказаны, дополнительно переносить на них коллективную ответственность за ошибки предыдущего руководства, нарушает спортивные принципы. Надо консолидироваться. Надеюсь, президент World Athletics поставит во главу интересы спортсменов. Мы будем активно продолжать работу, — сказал Матыцин.

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе. Главным условием для получения нейтрального статуса российскими атлетами является выплата ВФЛА штрафа в размере $5 млн до 1 июля, чего организация не сделала.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгения Юрченко.