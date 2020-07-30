ВФЛА могут исключить из World Athletics после 15 августа

https://static.news.ru/photo/9cb73e32-d27c-11ea-ad30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandra Szmigiel/Global Look Press

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) порекомендовал исключить из её членов Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), если она до 15 августа не выплатит штраф в размере $5 млн.

Взыскание наложено за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Штраф должен был быть выплачен до 1 июля.

Кроме того, российской стороне необходимо возместить World Athletics затраты в размере $1,31 млн, сообщает пресс-служба организации.

World Athletics приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена отстранили в 2018 году за нарушение антидопинговых правил. Он пропустил три внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе расследования были установлены факты подделки документов, предоставленных российским спортсменом в качестве объяснения причин пропуска процедуры тестирования.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую должна выплатить организация? более чем вдвое превышает названную World Athletics. По его словам, российская сторона должна выплатить $11,6 млн.