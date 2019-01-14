Собравшийся уходить из спорта Маррей пожаловался на WADA

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своём отношении к правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По словам спортсмена, они слишком жёстки.
«Я должен сообщить WADA о том, где нахожусь, даже если отдыхаю. Как-то они пришли ко мне в отель в Майами, когда я был в отпуске. Я решительно выступаю против употребления допинга в спорте, но по отношению к теннисистам должны быть приняты более адекватные меры», — цитирует Маррея The Guardian.
Ранее Маррей на специальной пресс-конференции объявил, что завершит карьеру не позднее Уимблдона-2019 из-за травмы бедра. По словам теннисиста, он терпит боль уже более 18 месяцев. Операция, которую ему провели в 2018 году, не помогла.
За карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема — US Open 2012 года, Уимблдон 2013 и 2016 годов. Он единственный теннисист в истории, выигравший два золота Олимпийских игр в личном разряде. Британец возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2016 году, на конец сезона он оставался лидером.
Сейчас 31-летний Маррей занимает 230-ю строчку мирового рейтинга. В первом круге Открытого чемпионата Австралии британец проиграл в пятисетовом матче испанцу Роберту Баутиста-Агуту.
Маррей рассказал о будущей операции, сообщал News.ru.