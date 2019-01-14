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Собравшийся уходить из спорта Маррей пожаловался на WADA

Энди Маррей Bai Xuefei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Энди Маррей

спорт [ версия для печати ]

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своём отношении к правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По словам спортсмена, они слишком жёстки.

«Я должен сообщить WADA о том, где нахожусь, даже если отдыхаю. Как-то они пришли ко мне в отель в Майами, когда я был в отпуске. Я решительно выступаю против употребления допинга в спорте, но по отношению к теннисистам должны быть приняты более адекватные меры», — цитирует Маррея The Guardian.

Ранее Маррей на специальной пресс-конференции объявил, что завершит карьеру не позднее Уимблдона-2019 из-за травмы бедра. По словам теннисиста, он терпит боль уже более 18 месяцев. Операция, которую ему провели в 2018 году, не помогла.

За карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема — US Open 2012 года, Уимблдон 2013 и 2016 годов. Он единственный теннисист в истории, выигравший два золота Олимпийских игр в личном разряде. Британец возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2016 году, на конец сезона он оставался лидером.

Сейчас 31-летний Маррей занимает 230-ю строчку мирового рейтинга. В первом круге Открытого чемпионата Австралии британец проиграл в пятисетовом матче испанцу Роберту Баутиста-Агуту.

Маррей рассказал о будущей операции, сообщал News.ru.


#теннис
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