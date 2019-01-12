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Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

Евгений Малкин Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Евгений Малкин

спорт [ версия для печати ]

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» стал первой звездой очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Анахайм Дакс» форвард забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Матч закончился победой «Пингвинз» со счётом 7:4. Малкин провёл на льду всего 15 минут.

Второй звездой назван нападающий «Калгари Флэймз» Михал Фролик, забросивший шайбу и сделавший две голевые передачи в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3). Замкнул тройку лучших форвард «Каролины Харрикейнз» Майкл Ферланд, набравший 3 (1+2) очка во встрече с «Баффало Сэйбрз» (4:3).

Малкин впервые в сезоне набрал за одну встречу более трёх очков.

Как писал News.ru, сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ.


#хоккей #НХЛ #ЕвгенийМалкин
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