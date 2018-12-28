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Макгрегор погулял в баре на €4 тысячи

Конор Макгрегор (справа) Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конор Макгрегор (справа)

спорт [ версия для печати ]

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор посетил один из баров в Дублине (Ирландия) и угостил посетителей заведения напитками на сумму около €4 тысяч.

«Думаю, всего было потрачено 3,5−4 тыс. евро», — приводит слова хозяина паба Лиама Флинна Irish Mirror.

По словам Флина, Макгрегор никогда не забывает своих корней, и это характеризует бойца с лучшей стороны. Флинн добавил, что ирландский боец не забывает старых друзей и зачастую приходит в паб и беседует с ним. Макгрегор также сделал совместную фотографию с Флинном, после которой у владельца паба количество подписчиков увеличилось на 15 тыс. человек.

«Миллионы людей увидели нашу фотографию, это невероятно», — подытожил он.

В рамках шоу UFC229, которое проходило в октябре нынешнего года, ирландский спортсмен Конор Макгрегор проиграл поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. После поединка завязалась драка с участием россиянина и представителей из команды Макгрегора. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) будет рассматривать данный инцидент 29 января 2019 года.

News.ru ранее сообщал, что нашёлся претендент, который хотел бы подраться с Конором Макгрегором.


#КонорМакГрегор #UFC #ХабибНурмагомедов
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