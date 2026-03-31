31 марта 2026 в 13:00

Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026

Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press
На зимней Олимпиаде-2026 царила дружелюбная атмосфера праздника спорта, заявила в интервью NEWS.ru российская лыжница Дарья Непряева. Она высоко оценила работу персонала соревнований и волонтеров.

На Олимпиаде действительно царила большая атмосфера праздника спорта, но я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что мы не жили в Олимпийской деревне. На самих соревнованиях царила дружелюбная атмосфера, и очень много персонала, волонтеров, которые просто улыбались тебе, искренне за тебя переживали на соревнованиях, за всех болели, — сказала Непряева.

Ранее Непряева заявила, что история с перепутанным боксом в масс-старте на Олимпиаде-2026 постоянно преследует ее. В разговоре с NEWS.ru спортсменка отметила, что подверглась критике из-за этой ситуации. Непряева добавила, что пострадавшая в инциденте Катарина Хенниг отнеслась к произошедшему с пониманием.

Также Непряева отметила, что разница между настроем на гонку у лыжников из России и Европы сильно бросается в глаза. Она отметила, что россияне ведут себя более скованно перед самым стартом, а европейцы выглядят расслабленными.

Кирилл Николаев
