Лучше Месси: Левандовски стал футболистом года FIFA

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим футболистом мира прошедшего года по версии ФИФА. Победа форварда в голосовании экспертов получилась безальтернативной. Поляк уступил только в опросе болельщиков. При этом он упомянул своего главного конкурента Лионеля Месси в числе лучших футболистов мира в то время как аргентинец по отношению к поляку этого не сделал. Голосование Месси вообще получилось очень странным. Рассказываем подробно про итоги мероприятия.

Вечером 17 января состоялась церемония The Best FIFA Football Awards, на которой определялись лучшие футболисты 2021 года. Чтобы не возникло путаницы стоит сообщить, что ранее награда называлась FIFA World Player of the Year, а с 2010 по 2015 год FIFA и старейшее французское издание France Football вручали общую награду FIFA Ballon d'Or (Золотой мяч).

В конце прошлого года обладателем главного приза France Football (нынешняя версия Золотого мяча) стал Лионель Месси. Аргентинец, сменивший «Барселону» на «ПСЖ», ненамного опередил Роберта Левандовски из «Баварии», набрав 613 очков против 580.

Левандовски — лучший

В 2020 году France Football не проводил вручение наград, поскольку сезон получился неполным из-за начала эпидемии COVID-19. Но до этого мнения французского издания и FIFA всегда совпадали. Это случилось в 2016 и 2017 годах, когда лучшим был признан Криштиану Роналду, и позже, когда награды получили Лука Модрич и Лионель Месси соответственно.

На этот раз мнения опять разошлись и лучшим футболистом мира по версии FIFA стал Роберт Левандовски. Имеет смысл напомнить, что победу Месси в голосовании France Football многие сочли не совсем справедливой по отношению к польскому нападающему «Баварии». Сейчас он взял реванш. Причем с подавляющим преимуществом в голосовании тренеров (535 очков против 254), капитанов (555 против 344) и журналистов (589 против 409), однако уступил аргентинцу в голосовании болельщиков (353 714 против 708 206). Причем не только Месси, но Салаху (528 245).

Роберт Левандовски Marius Becker/dpa/Global Look Press

Левандовски штамповал голы на протяжении всего 2021 года и сумел побить «вечный» рекорд Герда Мюллера в чемпионате Германии, забив 41 мяч гол за сезон. Кроме того, на его счету 11 голов в составе сборной Польши. Церемония FIFA проходила в онлайн-режиме, поэтому лауреат вышел в прямой эфир по видеосвязи уже с главным призом в руках, который получил заранее.

За кого голосовали россияне и звезды

В голосовании приняли участие трое представителей от России. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин, её капитан Георгий Джикия и журналист Олег Кошелев. Все трое назвали лучшим футболистом Левандовски. Но в определении ещё двух игроков их мнения не совпали.

Карпин назвал Мохамеда Салаха и Карима Бензема, Джикия — Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а Кошелев выбрал Бензема и Жоржиньо.

Сам победитель отметил Жоржиньо, Месси и Роналлу. В свою очередь португалец лучшим назвал Левандовски, а второе и третье места отдал игрокам «Челси» Н’Голо Канте и Жоржиньо. На фоне остальных неадекватным выглядит мнение Месси. Аргентинец посчитал, что лучшие футболисты мира играют с ним в одном клубе — это Неймар и Килиан Мбаппе. На третью позицию он поставил Карима Бензема.

Другие награды

Лучшим тренером мира был признан, работающий в «Челси» Томас Тухель. Он прервал двухлетнюю гегемонию своего земляка Юргена Клоппа. Подопечный Тухеля Эдуар Менди взял приз лучшему вратарю.

А Криштиану Роналду вручили специальный приз за установленный им рекорд по количеству голов в составе сборной Португалии — 115 в 184 матчах. Он побил казавшийся вечным рекорд Али Даеи, у которого 112 мячей за сборную Ирана.

В лучшую команду мира были включены вратарь Джанлуиджи Доннарумма (Италия), защитники Давид Алаба (Австрия), Леонардо Бонуччи (Италия), Рубен Диаш (Португалия), полузащитники Жоржиньо (Италия), Кевин Де Брёйне (Бельгия), Н’Голо Канте (Франция), нападающие Криштиану Роналду (Португалия) и Эрлинг Холанд (Норвегия).