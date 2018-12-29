Ловчев ждёт от сборной России выхода на Евро-2020

https://news.ru/storage/news/2c443eec6ff3b20431dc77b437ff0357/5f461a79-af1c-4091-bcbc-4b0cfa5ed7bf_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Ловчев

Советский футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего года.

«От сборной России в 2019 году жду выхода в финальный раунд чемпионата Европы», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

По мнению Ловчева, сборная Бельгии займёт первое место в группе. Остальные соперники должны быть «по зубам» российским футболистам. Он отметил, что после чемпионата мира по футболу 2018 года команда «распустила крылья».

Сборная России во время отборочного тура на чемпионат Европы 2020 года сыграет в группе I со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Сан-Марино и Казахстана.

В финальную часть соревнований выйдут 20 лучших сборных: по две из каждой группы. Также путевки УЕФА распределятся через турнир Лиги наций следующего года.

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