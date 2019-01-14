«Локомотив» отправился на первый сбор

Московский футбольный клуб «Локомотив» отправился на первый тренировочный сбор в Катар. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Тренировочный сбор продлится с 14 по 29 января. Во время сбора команда примет участие в турнире «Фонбет — Кубок Матч Премьер». На турнире «Локомотив» сыграет против санкт-петербургского «Зенита», «Ростова» и столичного «Спартака».
Готовимся к вылету в Катар #РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/IUlSUqDIqx— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 14 января 2019 г.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает пятое место, набрав 28 очков.
News.ru ранее сообщал, что Андрей Аршавин будет тренироваться в составе команды «Зенит-2».