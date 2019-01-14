«Локомотив» отправился на первый сбор

https://news.ru/storage/news/eedf08b4a1e48d29d27f8b57a8f40b22/eafb42c6-12f5-462d-b751-c8628bc57551_850.jpg fclokomotiv/twitter.com

Антон и Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов

Московский футбольный клуб «Локомотив» отправился на первый тренировочный сбор в Катар. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тренировочный сбор продлится с 14 по 29 января. Во время сбора команда примет участие в турнире «Фонбет — Кубок Матч Премьер». На турнире «Локомотив» сыграет против санкт-петербургского «Зенита», «Ростова» и столичного «Спартака».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает пятое место, набрав 28 очков.

News.ru ранее сообщал, что Андрей Аршавин будет тренироваться в составе команды «Зенит-2».