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«Локомотив» отправился на первый сбор

Антон и Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов fclokomotiv/twitter.com

Антон и Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов

спорт [ версия для печати ]

Московский футбольный клуб «Локомотив» отправился на первый тренировочный сбор в Катар. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Тренировочный сбор продлится с 14 по 29 января. Во время сбора команда примет участие в турнире «Фонбет — Кубок Матч Премьер». На турнире «Локомотив» сыграет против санкт-петербургского «Зенита», «Ростова» и столичного «Спартака».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает пятое место, набрав 28 очков.

News.ru ранее сообщал, что Андрей Аршавин будет тренироваться в составе команды «Зенит-2».


#футбол #Локомотив
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