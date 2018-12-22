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Логинов снова проиграл Бё на этапе Кубке мира

Йоханнес Бё JON OLAV NESVOLD/imago sportfotodienst/Global Look Press

Йоханнес Бё

спорт [ версия для печати ]

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё победил в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (31,59.0). Россиянин Александр Логинов стал вторым, проиграв 6,2 секунды, бронза у другого норвежца — Тарьей Бё (+23,9).

Француз Мартен Фуркад финишировал пятым, хотя стартовал под 43-м номером. Он не допустил ни одного промаха.

Матвей Елисеев стал 11-м, Евгений Гараничев — 13-м.

Ранее россиянин выиграл серебро в спринте, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Как писал News.ru, Логинова поддержали в отказе от извинений за приём допинга, к которым его склоняют братья Бё.


#биатлон #АлександрЛогинов
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