Лидер мирового биатлона упала и проиграла гонку на КМ

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер допустила падение в ходе гонки преследования на четвёртом этапе мировой серии в Оберхофе.

Спортсменка столкнулась с француженкой Анаис Бескон. Видео опубликовано в Twitter.

It's a drinking break gone wrong -- @BescondAnais and Dorothea Wierer collide #OBE19



Watch today's women's 10 km pursuit live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/7Do9LffIlP