ЛДПР назвала своего кандидата на выборы президента РФС

ЛДПР на своём официальном сайте объявила, что собирается выдвинуть кандидатуру заместителя председателя Государственной думы Игоря Лебедева на должность президента Российского футбольного союза (РФС).
«В ЛДПР проявляют большой интерес к футболу. У Игоря Лебедева есть все основания занять такую ответственную должность», — говорится в заявлении партии.
Ранее стало известно, что Виталию Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.
С 2012 по 2016 годы Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.
Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.
Как писал News.ru, президент УЕФА похвалил Мутко.