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ЛДПР назвала своего кандидата на выборы президента РФС

Игорь Лебедев duma.gov.ru

Игорь Лебедев

спорт [ версия для печати ]

ЛДПР на своём официальном сайте объявила, что собирается выдвинуть кандидатуру заместителя председателя Государственной думы Игоря Лебедева на должность президента Российского футбольного союза (РФС).

«В ЛДПР проявляют большой интерес к футболу. У Игоря Лебедева есть все основания занять такую ответственную должность», — говорится в заявлении партии.

Ранее стало известно, что Виталию Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.

С 2012 по 2016 годы Мутко занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.

Как писал News.ru, президент УЕФА похвалил Мутко.


#РФС #лдпр #Мутко #игорьлебедев
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