Ларионов назвал фаворитов молодёжного чемпионата мира

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением относительно молодёжного чемпионата мира по хоккею. По его мнению, фаворитами турнира являются сборные Швеции, Канады, США, России и Чехии.
«Трудно говорить, кто фаворит, думаю, к новому году можно будет какие-то выводы делать. Фавориты пока те же, что и были, — шведы, канадцы, американцы, чехи, россияне», — цитирует Ларионова «360».
По словам Ларионова, молодёжный чемпионат мира — это второй турнир после Олимпийских игр по крутости. Ларионов отметил, что каждый чемпионат мира хорош, поскольку каждый год разные поколения, возраста выходят в финал и бывают сенсации.
«Хочется, чтобы финал был Россия — Канада, но до этого каждой из команд надо дойти», — заключил он.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в Ванкувере и Виктории (оба Канада) с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.
News.ru ранее сообщал, что сборные Канады и Чехии стартовали с побед на молодёжном чемпионате мира.