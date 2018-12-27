Ларионов назвал фаворитов молодёжного чемпионата мира

https://news.ru/storage/news/34d69f75c88a328658c63e371c99dead/1df72d3c-290f-4c47-81de-3224338b38e7_850.jpg Chris Williams/Icon Sportswire/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением относительно молодёжного чемпионата мира по хоккею. По его мнению, фаворитами турнира являются сборные Швеции, Канады, США, России и Чехии.

«Трудно говорить, кто фаворит, думаю, к новому году можно будет какие-то выводы делать. Фавориты пока те же, что и были, — шведы, канадцы, американцы, чехи, россияне», — цитирует Ларионова «360».

По словам Ларионова, молодёжный чемпионат мира — это второй турнир после Олимпийских игр по крутости. Ларионов отметил, что каждый чемпионат мира хорош, поскольку каждый год разные поколения, возраста выходят в финал и бывают сенсации.

«Хочется, чтобы финал был Россия — Канада, но до этого каждой из команд надо дойти», — заключил он.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит в Ванкувере и Виктории (оба Канада) с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.

News.ru ранее сообщал, что сборные Канады и Чехии стартовали с побед на молодёжном чемпионате мира.