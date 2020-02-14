https://static.news.ru/photo/be02e6a2-4f20-11ea-9f85-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Боксёр Георгий Кушиташвили, обвиняемый в хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии, будет навсегда исключён из Федерации бокса России. Об этом заявил глава организации Умар Кремлёв.

Для нас недопустимо, чтобы спортсмен употреблял какие-то наркотики. <...> Конечно, мы будем наказывать, на пожизненное, таких спортсменов у нас не будет в национальной сборной, — сказал он радио «Комсомольская правда».

Кремлёв добавил, что инцидент с Кушиташвили нанёс определённый удар по репутации отечественного бокса и спорта вообще. Федерация начала проверки в отношении остальных спортсменов и их тренеров.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа.

Ранее NEWS.ru писал, что в анализе мочи спортсмена был обнаружен кокаин. Тренер Кушиташвили заявил, что его подопечный не принимал наркотик, а результат экспертизы назвал провокацией.