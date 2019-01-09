Кучеров бьёт рекорды результативности в НХЛ

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Никита Кучеров

«Тампа Бэй» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в Тампе завершилась победой хозяев со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский 31 раз спасал свою команду от гола. Этот шатаут стал для него вторым в сезоне.

Его соотечественник и одноклубник Никита Кучеров в игре с «Блю Джекетс» отметился результативным броском и передачей. 25-летний хоккеист набрал 70 очков в 43 матчах. Он обновил клубный рекорд, который принадлежал Мартену Сан-Луи. В сезоне-2006/07 канадец набрал те же 70 очков, но в 53 матчах.

Также Кучеров показал лучшую результативность в НХЛ за последние 19 лет. В сезоне-1999/2000 Яромиру Ягру понадобилось 38 матчей, чтобы набрать 70 очков.

Ранее News.ru сообщал, что форвард «Коламбуса» Артемий Панарин подвергся искушению алкоголем.