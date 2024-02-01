Продюсер Яна Рудковская не должна обсуждать заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Как сообщает портал Sport24, таким образом Тарасова прокомментировала критику продюсера в адрес тренера по делу фигуристки Камилы Валиевой.
А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать! — приводит портал слова Тарасовой.
Ранее Тутберидзе прокомментировала решение CAS о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Она заявила, что не сомневается в невиновности своей подопечной. Также она упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме фигуристки. Рудковская отметила в соцсети, что пост Тутберидзе «сочится высокомерием».
Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Решение будет действовать в течение четырех лет.
В МОК тем временем призвали уважать это решение. Президент комитета Томас Бах заявил, что деятельность окружения спортсменов должна расследоваться глубже, особенно если это касается несовершеннолетних атлетов.