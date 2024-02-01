«Кто такая?»: Тарасова ответила на критику Рудковской в адрес Тутберидзе Тарасова заявила, что Рудковская не должна обсуждать Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Продюсер Яна Рудковская не должна обсуждать заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Как сообщает портал Sport24, таким образом Тарасова прокомментировала критику продюсера в адрес тренера по делу фигуристки Камилы Валиевой.

А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать! — приводит портал слова Тарасовой.

Ранее Тутберидзе прокомментировала решение CAS о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Она заявила, что не сомневается в невиновности своей подопечной. Также она упрекнула CAS в том, что суд не установил, какое запрещенное вещество оказалось в организме фигуристки. Рудковская отметила в соцсети, что пост Тутберидзе «сочится высокомерием».

Ранее Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Решение будет действовать в течение четырех лет.

В МОК тем временем призвали уважать это решение. Президент комитета Томас Бах заявил, что деятельность окружения спортсменов должна расследоваться глубже, особенно если это касается несовершеннолетних атлетов.