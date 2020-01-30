https://static.news.ru/photo/98158c92-4377-11ea-95d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Испании пресекли деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингов на международных уровнях, пишет La Cadena SER.

Как сообщается, испанская полиция изъяла крупнейшую партия нелегального стимулятора. Согласно заявлению Гражданской гвардии, установлено, что группировка снабжала спортсменов эритропоэтином, который относится к запрещенным допинговым субстанциям.

В провинциях Барселона и Кадис были задержаны и допрошены шесть человек, которые подозреваются в совершении преступлений против здоровья населения. Сообщается, что было изъято более 850 капсул эритропоэтина, что, как отмечается, является рекордным числом для Европы.

Эритропоэтин (ЭПО) входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). За применение ЭПО спортсмену грозит дисквалификация.

Ранее хорватский велогонщик Кристиян Джурасек, выступавший за команду Мирового тура UAE Team Emirates, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, писал NEWS.ru.