Крис Сайборг проиграла Аманде Нуньес на турнире UFC232

На турнире по смешанным единоборствам UFC232 в калифорнийском Инглвуде бразильянка Аманда Нуньес сенсационно победила нокаутом свою соотечественницу, легендарную чемпионку Крис Сайборг.
Всё завершилось буквально в первые же полминуты первого раунда. Нуньес в стойке обрушила на соперницу целую серию точных ударов по голове, выдержать которые Сайборг не смогла, уйдя сначала в нокдаун, а затем в нокаут.
OH MY GOD AMANDA NUNES!!!!!!!#UFC232 pic.twitter.com/EzyAhUYeSR— UFC (@ufc) December 30, 2018
The first female Champ Champ!!#UFC232 @Amanda_Leoa pic.twitter.com/GEYAOU1LwR— UFC (@ufc) December 30, 2018
Таким образом, Нуньес стала первой женщиной в истории, которая объединила два чемпионских пояса UFC в разных весовых категориях. Для Сайборг это стало первое поражение за 14 лет карьеры.
Ранее News.ru писал о том, что российский боец Пётр Ян одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой ди Андради.