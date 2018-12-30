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Крис Сайборг проиграла Аманде Нуньес на турнире UFC232

Аманда Нуньес Simon Hasteg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аманда Нуньес

спорт [ версия для печати ]

На турнире по смешанным единоборствам UFC232 в калифорнийском Инглвуде бразильянка Аманда Нуньес сенсационно победила нокаутом свою соотечественницу, легендарную чемпионку Крис Сайборг.

Всё завершилось буквально в первые же полминуты первого раунда. Нуньес в стойке обрушила на соперницу целую серию точных ударов по голове, выдержать которые Сайборг не смогла, уйдя сначала в нокдаун, а затем в нокаут.

Таким образом, Нуньес стала первой женщиной в истории, которая объединила два чемпионских пояса UFC в разных весовых категориях. Для Сайборг это стало первое поражение за 14 лет карьеры.

Ранее News.ru писал о том, что российский боец Пётр Ян одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой ди Андради.


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