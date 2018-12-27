Ковтун будет усложнять программу перед ЧЕ

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Максим Ковтун

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун заявил, что будет усложнять программы перед чемпионатом Европы, который пройдёт в Минске с 21 по 27 января 2019 года.

«Перед чемпионатом Европы буду усложнять программу. Это будут детали, которые вкупе собирают большие баллы», — сказал фигурист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ковтун отметил, что победу на чемпионате России не отмечал, сразу же приступил к тренировкам для подготовки к турниру Старого Света. Также спортсмен добавил, что новогодние праздники проведёт с семьёй, после чего вернётся к тренировкам.

Ранее News.ru сообщал, что вице-чемпионы России по фигурному катанию среди спортивных пар Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем.