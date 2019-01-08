Ковингтон раскритиковал главу UFC Уайта

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Колби Ковингтон

Боец UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон раскритиковал президента UFC Дэйну Уайта за то, что в титульном бою с чемпионом Тайроном Вудли из США сошёлся не он, а нигериец Камар Усман.

«Дэйна Уайт говорит в СМИ, что Колби не принимает боев, а они в UFC этого не допускают. Ладно, хорошо, Дэна. Давайте посмотрим, держишь ли ты своё слово», — приводит слова Ковингтона MMA Junkie.

Ковингтон отметил, что у него нет отношений с Уайтом. По его мнению, президент UFC «делает бабло, оббирая болельщиков». Он добавил, что это те болельщики, которые построили этот вид спорта. Ковингтон также предложил Уайту уволить его.

«Дэйна — кусок г****. У него нет ни морали, ни ценностей», — подытожил он.

UFC объявила ранее, что в поединке за титул чемпиона UFC в полулёгком весе американец Тайрон Вудли сразится с нигерийским спортсменом Камаром Усманов. Однако Колби Ковингтон говорит о том, что глава UFC Дэйна Уайт обещал провести этот бой с его участием.