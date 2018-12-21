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Фигуристка «переборщила с эмоциями» и внезапно упала

Алёна Косторная Владимир Песня/РИА Новости

Алёна Косторная

спорт [ версия для печати ]

Фигуристка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление на чемпионате России в Саранске. Спортсменка чисто исполнила все прыжки и вращения, но упала при исполнении дорожки шагов.

«Немного переборщила с эмоциями из-за того, что чисто сделала все прыжки», — приводит её слова Sport24. 

За короткую программу победительница юниорского финала Гран-при получила 74,40 балла.

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Трусова рассказала о борьбе с собой, писал News.ru.


#чемпионатРоссии #фигурноекатание #АленаКосторная
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