Фигуристка «переборщила с эмоциями» и внезапно упала

Фигуристка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление на чемпионате России в Саранске. Спортсменка чисто исполнила все прыжки и вращения, но упала при исполнении дорожки шагов.
«Немного переборщила с эмоциями из-за того, что чисто сделала все прыжки», — приводит её слова Sport24.
За короткую программу победительница юниорского финала Гран-при получила 74,40 балла.
Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря.
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