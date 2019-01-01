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Конор Макгрегор снова дерзит Мейвезеру

Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер

спорт [ версия для печати ]

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал победу Флойда Мейвезера над японцем Насукавой. Ирландец обратил внимание на гонорар американца.

«Эти $9 млн не удержат тебя в моём топе [вероятных соперников], пацанчик», — написал боец MMA в своём Twitter.

Непобеждённый боксёр принял участие в выставочном поединке на турнире организации Rizin. Поединок предусматривал три раунда по три минуты. Флойд нокаутировал оппонента спустя две минуты после начала встречи.

Ранее News.ru сообщал о состоянии здоровья российского тяжеловеса Александра Поветкина. Спортсмен перенёс операцию на локтях обеих рук. Хирургическое вмешательство потребовалось после боя с британцем Энтони Джошуа. Знаменитый курянин должен приступить к тренировкам в январе 2019 года.


#спорт #КонорМакГрегор #ФлойдМейвейзер
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