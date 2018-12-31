Мейвезер уложил Насукаву в первом раунде

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Флойд Мейвезер в выставочном бою против Тэнсина Насукавы одержал уверенную победу техническим нокаутом. Поединок закончился в первом раунде.

Начало шоу перенесли на несколько часов из-за опоздания непобеждённого американца, пишет ТАСС. В дебюте матча оппоненты только обозначали удары. Спустя 60 секунд японец пропускает атаку соперника, теряет равновесие и падает, но находит в себе силы подняться.

После нокдауна боксёры оживились. Насукава стал действовать агрессивней, но большинство выпадов блокировались защитой Флойда. Последний, в свою очередь, бил точнее и дважды смог уложить японца на настил.

Третье падение стало решающим — секунданты Тэнсина отказались продолжать поединок. Насукава стал первым бойцом из Японии, вышедшим против Мейвезера.

Результат боя не будет внесён в официальные послужные списки спортсменов. Судьи поединок не обслуживали.

Ранее News.ru сообщал о возможном гонораре Флойда за «девятиминутную прогулку». За участие в мероприятии чемпион мира в пяти весовых категориях получит минимум $9 млн.