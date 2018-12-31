Мейвезер уложил Насукаву в первом раунде

Флойд Мейвезер в выставочном бою против Тэнсина Насукавы одержал уверенную победу техническим нокаутом. Поединок закончился в первом раунде.
What a game— 一輝 (@kizukazuk) 31 декабря 2018 г.
#RIZIN #メイウェザー #那須川天心 pic.twitter.com/uJUO1XHR4I
Начало шоу перенесли на несколько часов из-за опоздания непобеждённого американца, пишет ТАСС. В дебюте матча оппоненты только обозначали удары. Спустя 60 секунд японец пропускает атаку соперника, теряет равновесие и падает, но находит в себе силы подняться.
После нокдауна боксёры оживились. Насукава стал действовать агрессивней, но большинство выпадов блокировались защитой Флойда. Последний, в свою очередь, бил точнее и дважды смог уложить японца на настил.
Третье падение стало решающим — секунданты Тэнсина отказались продолжать поединок. Насукава стал первым бойцом из Японии, вышедшим против Мейвезера.
Результат боя не будет внесён в официальные послужные списки спортсменов. Судьи поединок не обслуживали.
Ранее News.ru сообщал о возможном гонораре Флойда за «девятиминутную прогулку». За участие в мероприятии чемпион мира в пяти весовых категориях получит минимум $9 млн.