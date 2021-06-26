Команда ArtTube RUS-1 взяла золото во втором этапе регаты Tenzor Cup

Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 прошёл в яхт-клубе «Поместье Галс» в Подмосковье. Победителем соревнований стала команда ArtTube RUS-1.

Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru Второй этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая гонка прошла довольно вяло из-за нестабильного и слабого ветра — всего 2-3 узла. Удачно выступили команды Bars, ELF и «Броненосец», а лидеры классификации после первого этапа — ArtTube RUS-1, Tenzor Legal и ZIDart Sailing Team — пришли к финишу лишь во второй десятке.

Когда из-за грозового фронта ветер заметно посвежел, соревнования стали динамичнее. Во второй гонке за победу боролись Tenzor Legal и ZIDart Sailing Team. Однако первая из команд попала в штилевое пятно, поэтому победа досталась второй. В первой тройке к финишу также пришли ArtTube RUS-1 и «Восток-Запад».

В третьей гонке лидировала команда PAVETRA, второй к финишу пришла ArtTube RUS-1. В число сильнейших также вошли Bars, Sailing Team, DC Team и Tenzor Sport.

В четвёртой гонке лучшими оказались ZIDart Sailing Team, а второе и третье места заняли ELF и Belka Sailing Team.

После подведения итоговых результатов команда ArtTube RUS-1 Валерии Коваленко получила золото, серебро завоевала PAVETRA Андрея Братана, а бронза досталась команде ZIDart Sailing Team Зорана Пауновича.

Регата Tenzor Cup by PROyachting 2021 имеет статус Кубка России в классе J/70. Первый её этап прошёл с 28 по 30 мая в московском яхт-клубе Royal Yacht Club.

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Весной в московском яхт-клубе Royal Yacht Club прошла регата Tenzor Cup. В ней приняли участие 26 самых сильных команд в данном классе из 11 регионов России и стран СНГ.