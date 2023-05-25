Колосков поблагодарил ФИФА за решение по контрактам легионеров в РПЛ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игроки ФК «Спартак» Квинси Промес и Кейта Бальде в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Спартак» (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва)

Решение ФИФА по контрактам для выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ) иностранных футболистов говорит о здравом смысле организации, заявил NEWS.ru бывший глава Российского футбольного союза (РФС) и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. Ранее в ФИФА заявили, что оставшиеся в РФ с начала СВО на Украине легионеры не смогут в одностороннем порядке разорвать соглашение с российскими клубами. По словам Колоскова, это решение пойдет на пользу российскому футболу.

Важно понимать, что было два решения ФИФА. Первое — для игроков, которые заключили контракт до СВО, им разрешили прерывать контракт, а второе — для тех, кто заключил контракт с российским клубом после начала СВО. Им запрещено в одностороннем порядке разрывать контракты. Если они захотят расторгнуть контракт, то только в общем порядке. Это решение пойдет на пользу российскому футболу, появится определенность в переходе легионеров, — сказал Колосков.

Он отметил, что ФИФА нужно сказать спасибо за это решение, потому что теперь тренерам не нужно гадать, останется футболист в команде или нет.

Это говорит о здравом смысле организации. Думаю, наши руководители поработали с ФИФА и объяснили ситуацию. Первоначальное разрешение легионерам разрывать контракты было чисто политическим, а сейчас все сделано в интересах футбола, — добавил Колосков.

Ранее в пресс-службе «Спартака» заявили, что травля нападающего Александра Соболева за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши неприемлема. В футбольном клубе подчеркнули, что Соболев повел себя не лучшим образом, но отметили, что игрок уже извинился за свой поступок.