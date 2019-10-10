Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РФ ориентируется на международные нормы в вопросе законодательства.
За время существования [в России] федерального закона о спорте было внесено много изменений. Например, введено такое понятие, как «студенческий спорт». Мы ориентируемся на международные нормы, Конвенции ЮНЕСКО, Совета Европы, — сказал он на форуме «Россия — спортивная держава» в рамках панельной дискуссии «Стратегия-2030. Инновации будущего».
Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что министру спорта России Павлу Колобкову не удалось с первого раза получить аккредитацию на форум, писал News.ru.
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