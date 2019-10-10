За время существования [в России] федерального закона о спорте было внесено много изменений. Например, введено такое понятие, как «студенческий спорт». Мы ориентируемся на международные нормы, Конвенции ЮНЕСКО, Совета Европы, — сказал он на форуме «Россия — спортивная держава» в рамках панельной дискуссии «Стратегия-2030. Инновации будущего».