Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что планирует в дальнейшем работать на благо российского спорта в новом качестве.
За три с небольшим года мне и моей команде удалось усовершенствовать систему управления спортом. Я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве, — приводит слова Колобкова пресс-служба минспорта РФ.
Ранее указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, писал NEWS.ru.
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