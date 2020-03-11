https://static.news.ru/photo/6f9d551a-6357-11ea-ae4b-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Кокорин избавился от своих дорогих автомобилей. Об этом он рассказал в интервью блогеру Евгению Савину.

В автопарке футболиста был «Гелендваген» за 75 млн рублей с номером «ВОР», а также «Ламборгини» с номером «ХАМ». О судьбе «Бентли» с инициалами спортсмена «КАА» Кокорин рассказывать не стал.

Продал сразу. Захотел очиститься. У меня были «гелик», Porshe и «ламбо». В один день всё забрали, — рассказал футболист.

Кокорин играет в команде «Сочи». В первой игре за новый клуб он забил гол, во второй не отличился.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что он не хочет возвращаться в петербургский «Зенит». Кокорин обвинил журналистов в том, что те исказили его заявления, прозвучавшие в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».