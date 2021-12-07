Китай пригрозил США решительными мерами в ответ на бойкот Олимпиады-2022

В МИД КНР выразили недовольство решением США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Китайская сторона пообещала принять решительные контрмеры против США. Заявление представителя МИД КНР Чжао Лицзянь передаёт «Р-Спорт».

Китай выражает своё резкое недовольство и решительно выступает против, мы уже сделали США строгое представление, а также примем решительные контрмеры, — говорится в сообщении.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине властями США пойдёт на пользу другим странам. По его мнению, Америка — это «раковая опухоль Земли», от неё много крови и бед. Без американцев на Играх должно быть спокойнее.