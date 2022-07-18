Карякин объяснил, почему сменил гражданство с украинского на российское Гроссмейстер Карякин заявил, что в России было больше возможностей для реализации

Фото: vk.com/sergey.karjakin

Российский гроссмейстер Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что в России было больше возможностей для спортивной реализации, передает ТАСС. Таким образом он объяснил смену гражданства с украинского на российское.

С 12 до 19 лет я жил в Крыму, много тренировался. Но просто не с кем было заниматься. Каждый раз приходилось приглашать тренеров. Чаще из России, иногда с Украины. Это было накладно и сложно, а главное — несравнимо с Москвой с точки зрения возможностей, — заявил Карякин.

В июне 2009 года Карякин принял российское гражданство. Шахматист родился в Симферополе, в Крымской области в Украинской ССР.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина от соревнований на шесть месяцев за поддержку спецоперации на Украине. Ранее Карякин заявил, что спецоперация на Украине дает необходимый толчок, чтобы люди оставались людьми.