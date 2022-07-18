Гроссмейстер Карякин рассказал о важности спецоперации на Украине Шахматист Карякин: спецоперация на Украине дает необходимый толчок, чтобы люди оставались людьми

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что спецоперация на Украине дает необходимый толчок, чтобы люди оставались людьми, передает ТАСС. По его словам, в мире происходят чудовищные изменения, Европа и США деградируют.

Мы видим какие-то чудовищные изменения. Европа полностью деградирует, Штаты тоже, может быть, чуть в меньшей степени. У нас, в принципе, думаю, спецоперация дает необходимый толчок, чтобы оставаться людьми, чтобы оставаться в стороне от тех ужасов, которые происходят там, — сказал Карякин.

21 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина от соревнований на шесть месяцев за поддержку спецоперации на Украине.

Ранее гроссмейстер заявил, что ФИДЕ будет добиваться его дисквалификации на пожизненный срок.