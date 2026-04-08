В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер

«Каролина» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечила себе первое место в Столичном дивизионе, сообщила пресс-служба лиги на своем сайте. Победа со счетом 6:5 в овертайме закрепила за командой лидерство.

«Каролина» набрала 106 очков в 78 играх, опередив ближайшего соперника — «Питтсбург», который имеет 96 очков также в 78 матчах. Теперь «Харрикейнс» в первом раунде плей-офф встретятся с командой, прошедшей в соревнование через wild card.

Ранее бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил, что во втором раунде плей-офф КХЛ в паре минского «Динамо» и казанского «Ак Барса» встретятся два атакующих коллектива. По мнению эксперта, исход этого противостояния определит мастерство вратарей. Сафронов также отметил как интересное противоборство омского «Авангарда» с ЦСКА.

Кроме того, российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что легкого противостояния на «Матче года» в Санкт-Петербурге ожидать не стоит. Благотворительная игра, в которой примут участие хоккеисты из НХЛ и КХЛ, пройдет 25 июля на площадке «СКА Арены».