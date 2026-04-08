Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 10:20

В Столичном дивизионе НХЛ появился безоговорочный лидер

«Каролина» победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

«Каролина» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечила себе первое место в Столичном дивизионе, сообщила пресс-служба лиги на своем сайте. Победа со счетом 6:5 в овертайме закрепила за командой лидерство.

«Каролина» набрала 106 очков в 78 играх, опередив ближайшего соперника — «Питтсбург», который имеет 96 очков также в 78 матчах. Теперь «Харрикейнс» в первом раунде плей-офф встретятся с командой, прошедшей в соревнование через wild card.

Ранее бывший генеральный менеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил, что во втором раунде плей-офф КХЛ в паре минского «Динамо» и казанского «Ак Барса» встретятся два атакующих коллектива. По мнению эксперта, исход этого противостояния определит мастерство вратарей. Сафронов также отметил как интересное противоборство омского «Авангарда» с ЦСКА.

Кроме того, российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что легкого противостояния на «Матче года» в Санкт-Петербурге ожидать не стоит. Благотворительная игра, в которой примут участие хоккеисты из НХЛ и КХЛ, пройдет 25 июля на площадке «СКА Арены».

Спорт
США
НХЛ
Хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пойманную в Крыму женщину-агента Киева арестовали на два месяца
Жена пропавшего Героя России раскрыла, угрожали ли мужу
HR-эксперт раскрыла, почему молодежь так ценит комфортные условия работы
Российские нефтяники потеряли целое состояние за считанные часы
«Пустующие квартиры»: в Госдуме назвали способ повысить доступность жилья
В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон
Глава Серпухова рассказал о планах по благоустройству
Россиянам напомнили, когда их ждут три выходных подряд
Озвучена обстановка в странах Персидского залива после начала перемирия
«Его не видят РЭБы»: ВСУ начали атаковать Горловку новыми дронами с ИИ
В популярной версии исчезновения Усольцевых нашли важную несостыковку
Россиянин пытался передать иностранцу секреты подводных лодок
Нефть отреагировала на перемирие США с Ираном
Стало известно, зачем Рената Литвинова тайно возвращается в Москву
Вирусолог рассказал, какие болезни переносят комары
Никас Сафронов получил орден от Путина
«Мы скорбим о каждой потере»: губернатор Гладков о погибших при атаках ВСУ
Невзорова лишили его «дворца» с конюшней под Петербургом
В Госдуме призвали пересмотреть тарифы на один энергоресурс
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.