https://static.news.ru/photo/50ffa234-e2a1-11e9-8b70-fa163e074e61_660.jpg Василий Артемьев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев во время Кубка мира в Японии дал интервью на великолепном английском языке. Благодаря беседе с британскими журналистами спортсмен стал настоящей звездой Интернета.

По словам самого регбиста, для него реакция на интервью стала сюрпризом. В первую очередь он отметил, что ему приятно внимание к самому спорту и выступлению сборной России. Спортсмен оценил также большое количество сообщений по этой теме в российских СМИ.

. @russiarugby captain Vasily Artemyev gives great interview after his sides tough loss against Samoa #RWC2019 pic.twitter.com/DMHCfD9hHC — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 24 сентября 2019 г.

Мне даже, честно, немного неловко как-то от всего этого. Ребята, конечно, говорят и удивляются, что такое повышенное внимание к нам, не совсем понимая, откуда оно взялось. Это не только моя заслуга. Мы все выкладываемся на поле и делаем это искренне, — рассказал Артемьев.

Капитан сборной сообщил, что в 15 лет родители отправили его учиться в Ирландию. За рубежом он провёл почти семь лет. Благодаря этому у него и выработалось хорошее произношение с ирландским акцентом.

Следующий матч россияне сыграют со сборной Ирландии. Артемьев подчеркнул, что это отличная возможность сыграть с одной из лучших команд мира, а также — большая честь. Он уточнил, что для сборной России принципиально важно полностью отдаться игре.

Говоря о неудачах в матчах с Японией и Самоа, регбист отметил небольшой опыт России на турнирах такого уровня. У команды, по словам Артемьева, есть спады концентрации, связанные с отсутствием привычки к интенсивному темпу игры, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что сборная Фиджи по регби во втором матче группового этапа Кубка мира, проходящего в Японии, проиграла Уругваю. Матч группы D завершился со счётом 27:30 в пользу уругвайцев.