Кайшева пропустит этап Кубка IBU

Личный тренер российской биатлонистки Ульяны Кайшевой Михаил Ткаченко заявил, что его подопечная пропустит четвёртый этап Кубка IBU.
«Ульяна две недели болела, но сейчас с болезнями закончила. Она чуть-чуть откатилась, но на четвертом этапе Кубка IBU в Польше она не побежит по согласованию с тренерским штабом», — цитирует тренера Rusbiathlon.
Ткаченко отметил, что Кайшева две недели не стояла на лыжах, поэтому ей ещё рано стартовать. Однако она продолжает тренировки и улетела в Польшу.
Четвёртый этап Кубка IBU по биатлону состоится в городе Душники-Здруй (Польша) с 12 по 13 января.
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