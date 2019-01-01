КАФ перечислила лучших футболистов Африки

Африканская конфедерация футбола назвала тройку номинантов на звание лучшего игрока континента по итогам прошлого года.
Главными претендентами на почётную награду являются габонец Пьер-Эмерик Обамеянг (лондонский «Арсенал»), сенегалец Садио Мане («Ливерпуль») и египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), сообщает официальный сайт спортивной организации.
В прошлом году африканское трио самых результативных футболистов выглядело так же. Для Обамеянга это уже пятое попадание в число номинантов.
Имя обладателя индивидуального трофея назовут 8 января. Церемония награждения пройдёт в Дакаре.
Ранее News.ru сообщал о рейтинге 50 лучших молодых футболистов Европы по версии УЕФА. Среди них значатся «армейцы» Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов.