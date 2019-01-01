USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C17:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

КАФ перечислила лучших футболистов Африки

Пьер-Эмерик Обамеянг Steve O

Пьер-Эмерик Обамеянг

спорт [ версия для печати ]

Африканская конфедерация футбола назвала тройку номинантов на звание лучшего игрока континента по итогам прошлого года.

Главными претендентами на почётную награду являются габонец Пьер-Эмерик Обамеянг (лондонский «Арсенал»), сенегалец Садио Мане («Ливерпуль») и египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), сообщает официальный сайт спортивной организации.

В прошлом году африканское трио самых результативных футболистов выглядело так же. Для Обамеянга это уже пятое попадание в число номинантов.

Имя обладателя индивидуального трофея назовут 8 января. Церемония награждения пройдёт в Дакаре.

Ранее News.ru сообщал о рейтинге 50 лучших молодых футболистов Европы по версии УЕФА. Среди них значатся «армейцы» Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов.


#футбол #африка
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
спорт 14:53, 1 января 2019
Игроки ЦСКА попали в список лучших футболистов Европы
Лента новостей
в мире 17:24
Папа Франциск посвятил новогоднюю мессу материнству
общество 17:22
Задержанный в РФ гражданин США прилетел на свадьбу
в мире 17:22
Женщины Индии выстроили многокилометровую живую стену
общество 17:21
Четверо пострадавших в Магнитогорске получили паспорта
общество 17:15
Трудовой патент для мигрантов подорожал в Москве
Другие новости
спорт 16:59
Кудерметова разгромила Павлюченкову на турнире WTA
спорт 16:50
Устюгов занял призовое место в спринте на «Тур де Ски»
спорт 16:28
Екатеринбург примет два чемпионата мира по боксу
спорт 15:52
«Плохую кровь» учуяли в матче между РФ и Канадой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top