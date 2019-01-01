Игроки ЦСКА попали в список лучших футболистов Европы

https://news.ru/storage/news/38393ea81d5a5b89f350399704d151f6/1d455589-1970-4cb4-9c09-f4dfdf1aa2f8_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фёдор Чалов

УЕФА опубликовал список самых перспективных молодых игроков. В списке значатся и футболисты столичного ЦСКА.

Рейтинг включает 50 талантливых спортсменов. Среди них значатся «армейцы» Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов, сообщает официальный сайт организации.

Ахметов дебютировал в казанском «Рубине» в 16-летнем возрасте в 2016-м. Сейчас полузащитник постоянно попадает в основу ЦСКА. В 2018-м его признали лучшим молодым игроком России (премия «Первая пятёрка»).

Фёдор Чалов дважды поразил ворота соперников московской команды в Лиге чемпионов и возглавляет гонку бомбардиров элитного дивизиона РФ.

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