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Игроки ЦСКА попали в список лучших футболистов Европы

Фёдор Чалов Dmitry Golubovich/Global Look Press

Фёдор Чалов

спорт [ версия для печати ]

УЕФА опубликовал список самых перспективных молодых игроков. В списке значатся и футболисты столичного ЦСКА.

Рейтинг включает 50 талантливых спортсменов. Среди них значатся «армейцы» Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов, сообщает официальный сайт организации.

Ахметов дебютировал в казанском «Рубине» в 16-летнем возрасте в 2016-м. Сейчас полузащитник постоянно попадает в основу ЦСКА. В 2018-м его признали лучшим молодым игроком России (премия «Первая пятёрка»).

Фёдор Чалов дважды поразил ворота соперников московской команды в Лиге чемпионов и возглавляет гонку бомбардиров элитного дивизиона РФ.

Ранее News.ru сообщал о финансовых рекордах лондонского «Челси». В 2017–2018 годах «пенсионеры» заработали €487 млн, впервые преодолев отметку в £400 млн.


#футбол #ЦСКА #УЕФА
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