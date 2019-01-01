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«Челси» похвастался финансовыми рекордами

Craig Mercer/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб «Челси» отчитался о доходах за прошлый сезон. Руководство команды заявило о рекордной прибыли.

В 2017/2018 году лондонские «пенсионеры» заработали €487 млн, впервые преодолев отметку в £400 млн, пишет Championat.com. Благодаря удачным сделкам на трансферном рынке на сумму €124 млн счета столичного клуба пополнили небывалые €68,1 млн, что является рекордным показателем в истории гранда.

Статистику улучшили и доходы от телевизионных трансляций. С €45,8 млн они возросли до €224 млн.

Результаты соответствуют требованию финансового фэйр-плей УЕФА.

Сейчас «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице элитного английского дивизиона после 20 туров.

Ранее News.ru публиковал заявление легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона по поводу возможного возвращения в ряды национальной сборной. Вратарь исключил любую вероятность снова надеть форму «лазурной команды».


#футбол #челси #Английскаяпремьерлига
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