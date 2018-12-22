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К лучшему бомбардиру РПЛ остались равнодушны за рубежом

Фёдор Чалов Сергей Лантюхов/News.ru

Фёдор Чалов

спорт [ версия для печати ]

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу перехода нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова в зарубежный клуб.

«Нет, никаких конкретных предложений по Чалову нет. И, честно говоря, мы этому рады», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что сейчас команда в принципе не готова расстаться ни с кем из футболистов.

Форвард в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) вышел на поле в 17 матчах и забил 9 мячей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата.

Чалов подшутил над российскими журналистами, писал News.ru.


#футбол #РПЛ #ЦСКА #ФедорЧалов
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