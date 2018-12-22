К лучшему бомбардиру РПЛ остались равнодушны за рубежом

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу перехода нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова в зарубежный клуб.
«Нет, никаких конкретных предложений по Чалову нет. И, честно говоря, мы этому рады», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что сейчас команда в принципе не готова расстаться ни с кем из футболистов.
Форвард в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) вышел на поле в 17 матчах и забил 9 мячей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата.
Чалов подшутил над российскими журналистами, писал News.ru.