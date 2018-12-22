К лучшему бомбардиру РПЛ остались равнодушны за рубежом

https://news.ru/storage/news/5426eb208a44b7eb21c1a96657761b63/bf720255-c348-4c34-9fc1-0dc0e1048f15_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Фёдор Чалов

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу перехода нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова в зарубежный клуб.

«Нет, никаких конкретных предложений по Чалову нет. И, честно говоря, мы этому рады», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что сейчас команда в принципе не готова расстаться ни с кем из футболистов.

Форвард в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) вышел на поле в 17 матчах и забил 9 мячей. Он является лучшим бомбардиром чемпионата.

Чалов подшутил над российскими журналистами, писал News.ru.