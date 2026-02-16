Известный тренер поддержал легенду канадского хоккея за слова о России

Все больше специалистов и болельщиков говорят о желании видеть сборную России по хоккею на международных турнирах, включая зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии, заявил NEWS.ru экс-тренер национальной команды РФ Владимир Плющев. Он согласился со словами легендарного канадского хоккеиста Фила Эспозито.

Я все чаще и чаще слышу мнения различных международных специалистов и болельщиков о том, что они хотели бы видеть российскую сборную во всем ее величии на международной арене. Суперсерия произвела фурор на весь мир. СССР и Канада показали высочайший уровень хоккея. Это было революционное событие, которое держало в напряжении все хоккейное сообщество мира, — сказал Плющев.

Ранее Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в предстоящих Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито подчеркнул, что без участия сильнейших игроков мира турнир нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.