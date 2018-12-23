Известный грубостью футболист «Реала» потребовал уважения

https://news.ru/storage/news/81ee92afb98620c2b0c88374270b22cf/6bbbb411-e1a9-4b52-a9a8-97f6f90cf398_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свист трибун в свой адрес во время финального матча клубного чемпионата мира с «Аль-Айном».

Реакция болельщиков была вызвана эпизодом в матче финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 с «Ливерпулем» (3:1). Тогда Рамос нанёс повреждение египетскому нападающему Мо Салаху.

«Мне была не совсем понятна реакция болельщиков. Думаю, людям следует уважать именитых футболистов», — цитирует слова Рамоса Mundo Deportivo.

22 декабря мадридский «Реал» в четвёртый раз в своей истории и третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу. В финале турнира «королевский» клуб разгромил клуб из Объединённых Арабских Эмиратов «Аль-Айн» со счётом 4:1.

«Реал» подтвердил статус лучшего клуба мира, писал News.ru.