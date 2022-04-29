Из доярок в чемпионки: история великой лыжницы Галины Кулаковой Спортсменка взяла четыре золота ОИ, пять раз победила на ЧМ и оказалась первой атлеткой, пойманной на допинге

Фото Эдуард Котляков /Фотохроника ТАСС

В предпоследний день апреля 80-летие празднует одна из величайших лыжниц в истории отечественного спорта — Галина Кулакова. Спортсменка завоевала четыре олимпийских золота, взяла пять титулов чемпионки мира и навсегда изменила мировые лыжные гонки. Рассказываем подробнее о главных вехах в биографии именитой атлетки.

Из Удмуртии к титулам

Кулакова родилась в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны в многодетной деревенской семье в Удмуртии и была последним, 11-м ребёнком. Отца лыжница никогда не видела, он пропал без вести на фронте за несколько месяцев до рождения дочери. Так что матери Кулаковой пришлось тащить огромную семью на себе. Дети, конечно же, помогали чем могли.

Будущая звезда мирового спорта познакомилась с лыжами в раннем детстве, без них она просто не могла бы добраться в школу зимой. Правда, тот инвентарь был похож скорее на примотанные к ногам деревянные доски, с настоящими лыжами спортсменка познакомилась чуть позже.

С 15 лет Кулакова работала на животноводческом комбинате дояркой, а в свободное время занималась лыжами в местной спортивной секции. Судьбоносный момент в жизни спортсменки произошёл в 1964 году.

Кулакова приехала в Воткинск в гости к старшей сестре Лидии. Та работала на местном машиностроительном заводе и должна была выступить на первенстве предприятия по лыжным гонкам, однако накануне старта заболела. Галина Кулакова вышла на дистанцию под именем сестры, заняла второе место и обратила на себя внимание тренера Петра Наймушина, который предложил доярке профессионально заняться спортом.

Галина Кулакова wikipedia.org

Время триумфов

Первыми большими победами Кулаковой стали триумфы на дистанциях пять и 10 километров на первенстве общества «Труд» в Смоленске в 1965 году. Ещё через три года вчерашняя доярка в возрасте 26 лет оказалась в составе сборной СССР, с которой отправилась на Олимпиаду в Гренобль. С первой попытки Кулакова взяла серебро на пяти километрах и бронзу в эстафете, а спустя два года завоевала золотые медали в этих же дисциплинах на чемпионате мира — 1970.

Ещё через два года на Олимпиаде в Саппоро Кулакова стала трёхкратной чемпионкой. К победам в коронных дисциплинах она добавила золотую медаль в гонке на 10 километров. Этот же трюк она повторила на ЧМ-1974. Всего в активе Кулаковой четыре золотые, две бронзовые и две серебряные медали на четырёх Олимпиадах.

Чемпионатов мира в карьере Кулаковой было пять. На них она взяла пять золотых, три серебряные и две бронзовые награды. В богатой коллекции спортсменки также целых 39 побед на первенствах СССР.

История с допингом

Кулакова не только много раз побеждала на лыжне, но и стала первой спортсменкой, пойманной на допинге. На Играх-1976 в Инсбруке советская лыжница завоевала бронзу на дистанции пять километров, но была лишена медали из-за использования запрещённого препарата эфедрина.

У меня начался насморк, ночью перед гонкой заложило нос. Закапала сосудосуживающее, а у меня после финиша нашли какой-то эфедрин. Но я же больная бежала! У меня язык к небу прилип так, что я плюнуть не могла, а меня обвинили в допинге и отняли медаль. Знаете, как я тогда плакала? — рассказывала Кулакова.

Тогда советская лыжница не знала, что отделалась лёгким испугом, ведь её лишили только одной медали, не запретили выступать в следующих гонках на Играх и не дисквалифицировали. В последующие годы подобные проступки карались гораздо жёстче.

После спорта

Кулакова окончательно повесила лыжи на гвоздь лишь в 1982-м в возрасте 40 лет. Спустя два года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч вручил Кулаковой серебряный Олимпийский орден за заслуги перед мировым спортом. В 2000-м на Общероссийском балу олимпийцев она была включена в число 15 легенд отечественного спорта, внёсших наибольший вклад в его развитие в XX веке.

Кулакова живёт в удмуртском селе Италмас в собственном доме-музее, она удостоена множества государственных наград, ей установлен памятник в Воткинске, а именем спортсменки назван лыжный комплекс в Ижевске. В 2007 году основные вехи в биографии Кулаковой были описаны в книге «Королева по имени Галина». К 80-летию спортсменки подготовили обновлённое издание.