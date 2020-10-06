Исинбаева: всё в жизни повышается, кроме тренерской зарплаты

https://static.news.ru/photo/0ec69608-07c0-11eb-83cf-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: isinbaevayelena/instagram.com

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева предложила президенту России Владимиру Путину удвоить зарплаты тренеров и спортивных врачей.



В России есть нехватка тренеров и врачей. Студенты, закончившие вузы, отказываются заниматься тренерской деятельностью или становиться спортивными врачами, предпочитая давать частные уроки. Так происходит потому, что зарплата у таких специалистов ниже прожиточного минимума — 15 тысяч рублей, — сказала Исинбаева на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.



По мнению известной спортсменки, ситуация изменится, если удвоят зарплату начинающим тренерам, а также введут бонусную систему.

Всё в жизни повышается, кроме тренерской зарплаты, — заключила спортсменка.



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