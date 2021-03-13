Inside the Games: РФ может провести ЧМ по стрельбе, несмотря на санкции CAS

https://static.news.ru/photo/a76c07ca-8417-11eb-9487-96000091f725_660.jpg Фото: Domenic Aquilina/Global Look Press

Чемпионат мира по стрельбе 2022 года, как и планировалось, пройдёт в РФ, несмотря на санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении спортсменов из РФ. В распоряжении портала Inside the Games оказался проект документа, который Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) собирается направить во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Согласно тексту, ISSF информирует WADA о невозможности перенести ЧМ из РФ «по юридическим и практическим причинам». Отмечается, что смена места проведения турнира «даже может подставить под угрозу существование международной федерации», говорится в публикации.

Практически невозможно отозвать права на проведение 53-го чемпионата мира у Стрелкового союза России и перенести его в другую страну, в частности, учитывая отсутствие альтернативных хозяев и ограниченное время, оставшееся для подготовки к этому событию, — считают в ISSF.

Ведомство также считает, что Стрелковый союз РФ имеет право предъявить иск к организации за нарушение договора и требовать возместить ущерб, оцениваемый в €6 млн. В ISSF также утверждают, что на данный момент только четыре государства смогут провести ЧМ без необходимого крупномасштабного строительства — КНР, Южная Корея, Катар и Индия. Поскольку РФ выбрали страной — хозяйкой ЧМ на безальтернативной основе, ISSF пришлось бы провести новые выборы, что грозит серьёзными последствиями для самой возможности организовать состязания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после того как Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским олимпийцам использовать на Играх в Токио песню «Катюша» вместо гимна РФ, в Олимпийском комитете России (ОКР) началось обсуждение альтернативных вариантов. Как рассказала глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая, среди вариантов был назван даже рэпер Моргенштерн.

Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещают российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до середины 2022 года. В ОКР предложили вместо национального гимна использовать песню «Катюша», написанную композитором Матвеем Блантером и поэтом Михаилом Исаковским в 1938 году. Использовать «Катюшу» вместо гимна ещё в декабре 2020-го предложил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, песня должна быть сугубо эмоциональной, патриотической, такой, чтобы было ясно, что это российская песня.