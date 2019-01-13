Игрок «Спартака» нашёл виновных в травмах товарищей

https://news.ru/storage/news/00a266b93d3b1fdd30135a52fd22836d/8c0f5928-4b8d-469b-8ea7-6354bd46da57_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Андрей Ещенко

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, с чем связаны его постоянные травмы и повреждения других игроков «красно-белых». Он обратил внимание на разрывы крестообразных связок.

По словам футболиста, у тренерского штаба не было специального плана по физической подготовке спортсменов.

«У нас не было правильных упражнений на связки и суставы. Кому надо было, сам ходил в зал, делал „резинку“, особенно перед играми», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Игрок добавил также, что его товарищи по команде не успевали восстанавливаться после игр сборной России и приезжали на тренировки уставшими. Это также повлияло на количество травмированных. Ещенко привёл в пример хавбека Романа Зобнина и защитника Георгия Джикию.

В собственном повреждении Ещенко также увидел вину тренеров. По мнению защитника, его неграмотно переставляли из основного состава в дубль и наоборот.

«В дубле же искусственный газон, в основе — натуральный. И меня с одного бросили на другое. Я набрал форму, был в порядке, а меня убрали в дубль просто так. А нагрузка там совершенно иная, чем в основной команде», — подчеркнул футболист.

Ещенко получил травму в игре 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рапида» 29 ноября 2018 года. У него было диагностировано повреждение передней крестообразной связки левого коленного сустава. На восстановление игроку потребуется до шести месяцев.

Как писал News.ru, защитник «Спартака» рассказал о состоянии после операции.