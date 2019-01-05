Игрок «Рубина» согласился с трёхкратным снижением зарплаты

https://news.ru/storage/news/27ff8fa9fee302c028b31d589ff7c126/03da26e5-d70b-4758-b1b2-0f97c2762863_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Владимир Гранат

Казанский «Рубин» достиг договорённости по изменению условий контракта защитника Владимира Граната.

Футболист согласился на трёхкратное снижение заработной платы. Сейчас он получает полтора млн евро в год, сообщает Sport24.

«Рубин» пытался договориться также с другим футболистом — Фёдором Кудряшовым, но результаты переговоров пока не известны.

31-летний Гранат выступает за казанскую команду с 2017 года. Он также неоднократно вызывался в национальную команду.

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