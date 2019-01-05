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Игрок «Рубина» согласился с трёхкратным снижением зарплаты

Владимир Гранат Maksim Konstantinov/Global Look Press

Владимир Гранат

спорт [ версия для печати ]

Казанский «Рубин» достиг договорённости по изменению условий контракта защитника Владимира Граната.

Футболист согласился на трёхкратное снижение заработной платы. Сейчас он получает полтора млн евро в год, сообщает Sport24.

«Рубин» пытался договориться также с другим футболистом — Фёдором Кудряшовым, но результаты переговоров пока не известны.

31-летний Гранат выступает за казанскую команду с 2017 года. Он также неоднократно вызывался в национальную команду.

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