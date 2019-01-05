Игрок «Рубина» согласился с трёхкратным снижением зарплаты

Казанский «Рубин» достиг договорённости по изменению условий контракта защитника Владимира Граната.
Футболист согласился на трёхкратное снижение заработной платы. Сейчас он получает полтора млн евро в год, сообщает Sport24.
«Рубин» пытался договориться также с другим футболистом — Фёдором Кудряшовым, но результаты переговоров пока не известны.
31-летний Гранат выступает за казанскую команду с 2017 года. Он также неоднократно вызывался в национальную команду.
Как писал News.ru, ЦСКА сохранит постоянно травмирующегося Эрнандеса.