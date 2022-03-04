«Идеология Третьего рейха»: Милонов об ультиматуме российским гонщикам

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Metaratings.ru раскритиковал решение Международной автомобильной федерации (FIA), которая обязала всех российских пилотов подписать декларацию, в которой есть запрет на употребление слов «русский» и «Россия». По мнению парламентария, эта позиция FIA является не только дискриминацией по национальному признаку, но и имеет много общих черт с идеологией Третьего рейха.

Это абсолютный нацизм, расизм, идеология Третьего рейха, фашистской Германии. Я думаю, что ни один русский пилот такую декларацию не подпишет. Если ты не представляешь свою страну, зачем вообще ты за что-то будешь бороться? Тот, кто подпишет данную декларацию, откажется от понятия чести и достоинства. Это дискриминация спортсменов, людей по национальному признаку, — сказал Милонов.

В «Формуле-1» выступает только один российский пилот — Никита Мазепин. Накануне команда «Хаас» опровергла информацию о том, что собирается разорвать контракт со спортсменом.

Ранее Милонов назвал издевательством запрет российским спортсменам с ограниченными возможностями участвовать в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. По его словам, страны Запада уже не знают, какие ещё можно принять меры против РФ.