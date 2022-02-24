«Худший день в жизни»: Уткин отреагировал на военные действия в Донбассе

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Журналист посетовал на то, что чувствует бессилие от произошедшего. Об этом Уткин написал в своём Telegram-канале.

Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол... Советов не жду – потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета. Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно. Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день, – написал журналист.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза могут обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Подчёркивается, что данная мера в основном носит символический характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

До этого власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью «защиты от украинской агрессии».